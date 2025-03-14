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24 Канал Новости Украины Россияне убили двух братьев-школьников в Донецкой области: они служили пономарями в храме
14 марта, 07:25
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Россияне убили двух братьев-школьников в Донецкой области: они служили пономарями в храме

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • В результате артобстрела в Донецкой области погибли двое братьев-школьников 11 и 13 лет.
  • Мальчики служили пономарями в Покровском храме села Гришино.
  • Еще один ребенок, 14-летний мальчик, госпитализирован в тяжелом состоянии.
  • Все трое детей ранее были эвакуированы в Днепропетровскую область, но вернулись домой.

В результате артобстрела Донецкой области погибли двое школьников. Они были родными братьями.

13 марта около 16:20 оккупанты ударили по селу Ровно Мирноградской общины Покровского района. В результате атаки погибли двое мальчиков в возрасте 11 и 13 лет. Еще один ребенок 14 лет госпитализирован в тяжелом состоянии, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Погибли маленькие пономари

Погибших звали Максим и Тимофей. Они были пономарями Покровского храма села Гришино.

В полиции рассказали, что в момент удара дети, предварительно, находились на улице. Установлено, что двое братьев ранее, в сентябре 2024 года, были эвакуированы в Днепр, а старший мальчик, в августе того же года, – в город Павлоград Днепропетровской области.

Трагедию прокомментировал и глава ОВА Вадим Филашкин.

Это ужасная новость сама по себе, но еще ужаснее – что всех троих еще в августе-сентябре прошлого года мы эвакуировали на Днепровщину. Решение вернуться домой, очевидно, дети не принимали сами, но заплатили за это решение страшную цену,
– говорится в сообщении чиновника.

К слову, в результате недавнего удара по порту в Одессе погибли 4 сирийских граждан. Еще два человека получили ранения – украинец и сириец.