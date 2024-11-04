В ДТП погиб депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян

В Одесской области вечером 3 ноября произошло жуткое ДТП. К сожалению, в аварии погиб депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Одесской области и "РБК-Украина". В результате аварии также погибла женщина, которая сидела на переднем сиденье.

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В Одесской области в аварии погиб депутат

В Белгород-Днестровском районе в Староказацкой ОТГ в Одесской области вечером 3 ноября произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 40-летний житель Киевщины, управляя внедорожником Toyota, на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства.

В результате ДТП водитель и 52-летняя женщина, которая была на переднем пассажирском сиденье, погибли на месте аварии. В салоне автомобиля также было еще двое пассажиров, которые сидели сзади. 51-летняя женщина получила ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летний мужчина – переломы ключицы и ребра.

На место сразу выехали все спецслужбы. Спасатели оперативно потушили пожар, однако жертв избежать не удалось.

Сейчас открыто производство по статье 286 Уголовного кодекса. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.