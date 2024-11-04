Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Одеській області та "РБК-Україна". Унаслідок аварії також загинула жінка, яка сиділа на передньому сидінні.

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На Одещині в аварії загинув депутат

У Білгород-Дністровському районі у Старокозацькій ОТГ на Одещині ввечері 3 листопада сталася смертельна ДТП. За попередньою інформацією, 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини у кювет, де відбулося перекидання і займання транспортного засобу.

Унаслідок ДТП водій та 52-річна жінка, яка була на передньому пасажирському сидінні, загинули на місці аварії. В салоні автівки також було ще двоє пасажирів, які сиділи позаду. 51-річна жінка отримала забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річний чоловік – переломи ключиці та ребра.

На місце відразу виїхали усі спецслужби. Рятувальники оперативно загасили пожежу, проте жертв уникнути не вдалося.

Наразі відкрито провадження за статтею 286 Кримінального кодексу. Мовиться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події.