Каллас анонсировала новые инициативы по Украине на экстренной встрече в Мюнхене

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас во время экстренной встречи министров иностранных дел Евросоюза в воскресенье, 16 февраля, анонсировала новые инициативы по поддержке Украины.

Обсуждение состоялось после заявлений, озвученных на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Каю Каллас и министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкна в соцсети Х.

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Что анонсировала Каллас

Кая Каллас, комментируя встречу дипломатов, отметила, что они провели "хорошую дискуссию".

Европа едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. В ближайшее время мы выступим с новыми инициативами, чтобы продвинуть это вперед,

– написала чиновница.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что сейчас есть четкое понимание необходимости дальнейшей поддержки Украины, усиления давления на Россию и укрепления обороноспособности Европы: "Мы будем продолжать двигаться вперед".



Встреча дипломатов в Мюнхене / Фото Кая Каллас

К слову, украинская делегация имела другие ожидания от Мюнхенской конференции, но сейчас чувствует себя увереннее. Андрей Сибига отметил важность достижения справедливого мира для Украины через силу и подчеркнул, что решения не должны приниматься без участия Украины.