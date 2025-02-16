Обговорення відбулося після заяв, озвучених на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Каю Каллас та міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкна у соцмережі Х.

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Що анонсувала Каллас

Кая Каллас, коментуючи зустріч дипломатів, зазначила, що вони провели "хорошу дискусію".

Європа єдина в підтримці України та зміцненні нашої власної оборони. Найближчим часом ми виступимо з новими ініціативами, щоб просунути це вперед,

– написала посадовиця.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що наразі є чітке розуміння необхідності подальшої підтримки України, посилення тиску на Росію і зміцнення обороноздатності Європи: "Ми продовжуватимемо рухатися вперед".



Зустріч дипломатів у Мюнхені / Фото Кая Каллас

До слова, українська делегація мала інші очікування від Мюнхенської конференції, але зараз почувається впевненіше. Андрій Сибіга наголосив на важливості досягнення справедливого миру для України через силу і підкреслив, що рішення не повинні прийматися без участі України.