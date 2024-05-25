После взрывов в Евпатории над Новофедоровкой поднялся дым

Во временно оккупированной Евпатории раздались взрывы. Россияне заявили, что увидели дым над поселком Новофедоровка в Сакском районе.

Именно в Новофедоровке расположен военный аэродром "Саки". Кстати, в результате атаки по аэропорту в январе 2024 года погиб заместитель командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка подполковник Александр Чернобровый.

Смотрите также Это начало удушения россиян в Крыму: Черник предположил, как могут уничтожить Крымский мост

Что известно о взрывах в Крыму

В российском телеграмм-канале написали, что звуки в Евпатории якобы "выясняют". В то же время небо чистое.

"Сакский район, внимательнее там, где звуки. Есть проблема, не связанная с прилетом", – решили в телеграм-канале.

В мониторинговой группе "Крымский ветер" уже опубликовали фото дыма над Новофедоровкой и отметили, что подписчик сообщил им, что:

над Новофедоровкой поднимается дым;

в Евпатории прогремели взрывы.

В Новофедоровке базируется 43-й истребительный авиационный полк россиян. Он считается основой авиационной группировки, которая поддерживает российские войска на Юге Украины. Полк имеет на вооружении бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Впоследствии "Крымский ветер" уточнил, что информация о Новофедоровке может быть ошибочной. Ведь им сообщили, что там горят частные коттеджные постройки под Евпаторией.

"А взрывы, которые были слышны, – от газовых баллонов", – уточнили в мониторинговой группе.