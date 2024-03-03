В Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов, - "Атэш"
Источник:"Атэш"
Движение сопротивления на оккупированном полуострове не дает оккупантам ни минуты покоя. В частности, там сообщили, что уничтожили нефтепровод оккупантов.
В ночь на 3 марта в Крыму раздавались взрывы. Активисты движения "Атеш" сообщили, что ночью был прилет на нефтепровод в Феодосии.
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Убытки колоссальные
Об этом активистам сообщили члены их движения, которые имеют доступ к информации оккупационных органов власти. По информации агентов, последствия прилета устраняли до утра.
Убытки колоссальные,
– говорится в сообщении.
Впрочем, некоторых жителей Крыма больше беспокоили взрывы именно потому, что они мешали спать. Мол, воскресенье, не у всех выходной день, а оккупантам хочется отдохнуть.
Ранее сообщали, что взрывы действительно раздавались возле нефтебазы. Местные заявляли о мощных взрывах, прилет в районе нефтебазы в Феодосии и перекрытых дорогах. Местные телеграмм-каналы писали, что взрывы не утихали более часа, а некоторые – жаловались на постоянный пролет беспилотников.
Кроме того, в российском минобороны заявили о массированной атаке беспилотных летальных аппаратов. Оккупанты насчитали аж 38 таких дронов, которые якобы пытались атаковать оккупированный полуостров. Традиционно, российские военные заявили об успешной работе "пе-ве-о", которая "сбила" все беспилотники.
Однако доверять российским заявлениям о работе противовоздушной обороны не стоит. В частности, в конце 2023 года в Белгороде из-за непрофессиональных действий российских операторов ПВО ракета упала в центре города.
В Крыму время от времени раздаются взрывы
- 14 февраля в Крыму раздавались мощные взрывы, а после чего на побережье Черного моря вспыхнул пожар. Кадры быстро начали распространяться по сети, и тогда стало понятно, что под ударом оказалось российское судно. Тогда на дно пошел большой десантный корабль "Цезарь Куников".
- Двумя неделями ранее, 1 февраля, морские дроны Magura поразили ракетный катер "Ивановец", когда тот проводил рейд в районе озера Донузлав. Известно, что на борту судна было около 40 членов экипажа и противокорабельные ракеты типа "Москит".
- 30 января в СтратКоми ВСУ сообщили, что Силы обороны успешно отработали по цели в оккупированном Крыму. Так, украинские военные успешно поразили радиолокационную станцию российской системы ПВО вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.