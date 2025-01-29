В Генштабе подтвердили ночную атаку по нефтебазе в России

Украинские беспилотники в ночь на 29 января поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово в России. Атака повлекла за собой последствия для врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Атаку осуществили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Смотрите также Четвертый по размеру в России: что известно о НПЗ в Кстово, который ночью атаковали дроны

Что сообщили в Генштабе

Подразделения ГУР МО совместно с другими составляющими сил обороны атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, который привлечен в обеспечении российской оккупационной армии. После удара БпЛА, по данным Генштаба, зафиксирован мощный пожар на территории объекта.

Результаты и масштабы повреждений уточняются. Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будет продолжаться. Продолжение следует,

– говорится в сообщении.