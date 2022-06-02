В Германии ответили на обвинения из-за медленных темпов поставок вооружения для Украины
Источник:Deutschlandfunk Kultur
В Германии отвергли обвинения в медленных поставках оружия Украине. В Берлине обещают помогать Украине в долгосрочной перспективе.
Германия рассчитывает помогать Украине в долгосрочной перспективе
Соответствующее заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Она отвергла обвинения в том, что федеральное правительство не оказывает Украине достаточной военной поддержки и не делает это быстро.
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Ламбрехт подчеркнула, что работа с тяжелым вооружением требует большей подготовки.
Также она заявила, что Германия рассчитывает помогать Украине в среднедолгосрочной перспективе. Министр отметила, что Украина должна быть оснащена таким образом, чтобы могла защитить себя в войне с Россией.
Министр обороны рассказала, что Германия организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине, например, технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы.
Что касается прямых поставок танков западного образца, как отметила Ламбрехт, то такие решения всегда согласовываются с союзниками. По ее словам, обещанные танки Gepard сначала нужно было модернизировать.
Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии Андрей Мельник шутил над Берлином из-за медленных темпов поставок военной помощи. Он опубликовал фото с улиткой и патроном, намекнув на "скорость" помощи от Германии.
Германия предоставит Украине ПВО
- 1 июня стало известно, что Германия предоставит Украине современную систему противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.
- Украина получит зенитный ракетный комплекс IRIS-T, способный обезвреживать самолеты, крылатые и баллистические ракеты. Заметим, что Украина уже просила Германию передать этот комплекс, однако Берлин не согласился.
- После этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM не состоится скоро. По ее словам, это может занять несколько месяцев.
- Новая помощь от Германии поможет изменить ситуацию на поле боя. Соответствующее мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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