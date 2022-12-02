Дипломатия закончилась: в Германии намекнули, каким путем Украина может вернуть Крым

В Германии поддерживают стремление Украины деоккупировать Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. После того, как дипломатия не помогла урегулировать войну в Украине, в Германии намекнули на другой путь, который вернет украинский флаг в Крым.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген прокомментировал, имеет ли Украина право пытаться вернуть Крым. В первую очередь он подчеркнул, что Крым – это часть Украины.

Кстати Путин в разговоре с Шольцом оправдывал российские удары по Украине отсутствием переговоров.

В Германии заявили, что Украина имеет право отвоевать Крым

По его словам, Украина имеет полное право "отвоевать и вернуть свою территорию". Кристоф Хойсген подчеркнул, что окончательное решение должна принимать Украина. В то же время, он отметил, что Германия пыталась решить проблемы дипломатией.

Германия пыталась решить проблемы, возникшие у нас с Россией во время ее первого вторжения (в Украину – 24 канал) в 2014 и 2015 годах, дипломатическим путем. Мы пытались с помощью минских соглашений прийти к дипломатическому решению,

– сказал он.

Кристоф Хойсген отметил, что Россия "отодвинула все эти усилия на второй план" и ведет себя очень агрессивно. Глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украину нужно поддержать в стремлении вернуть Крым.

"Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч человек. Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же, как Грозный. Поэтому мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", – резюмировал он.

Украина хочет освободить Крым военным путем

Президент Владимир Зеленский выступает за возвращение Крыма военным путем. В то же время Зеленский заявил, что готов рассмотреть предложения по освобождению Крыма другим путем, если таковые будут.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Крым обязаны освободить военным путем. Подоляк подчеркнул, что Украина должна деоккупировать всю территорию, чтобы не допустить реванш российских сил.

По его словам, украинские военные через полгода освободят Крым.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что союзники Киева по формату "Рамштайн" поддерживают полную деоккупацию Украины, включая Крым и Донбасс.

На страницах издания The Economist вышел материал о деоккупации Крыма. В нем говорится, что на Западе сдержанно относятся к возвращению Украиной Крыма, поскольку это может принести большие потери для Киева.

В то же время в Украине создали рабочую группу, которая работает над механизмами первоочередных шагов после деоккупации Крыма.

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