Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен прокоментував, чи має Україна право намагатися повернути Крим. У першу чергу він наголосив, що Крим – це частина України.

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У Німеччині заявили, що Україна має право відвоювати Крим

За його словами, Україна має повне право "відвоювати і повернути свою територію". Крістоф Гойсґен наголосив, що остаточне рішення має ухвалювати Україна. Водночас він зазначив, що Німеччина намагалася розв'язати проблеми дипломатією.

Німеччина намагалася розв'язати проблеми, які виникли у нас із Росією під час її першого вторгнення (в Україну – 24 канал) у 2014 і 2015 роках, дипломатичним шляхом. Ми намагалися за допомогою мінських угод дійти дипломатичного рішення,

– сказав він.

Крістоф Гойсґен зазначив, що Росія "відсунула усі ці зусилля на другий план" і поводиться дуже агресивно. Глава Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Україну потрібно підтримати в прагненні повернути Крим.

"Росія несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. Погляньте тільки на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само, як Грозний. Тож ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати", – резюмував він.

Україна хоче звільнити Крим військовим шляхом

Президент Володимир Зеленський виступає за повернення Криму військовим шляхом. Водночас Зеленський заявив, що готовий розглянути пропозиції щодо звільнення Криму іншим шляхом, якщо такі будуть.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Крим зобов'язаний бути звільнений військовим шляхом. Подоляк наголосив, що Україна повинна деокупувати всю територію, щоб не допустити реваншу російських сил.

За його словами, українські військові через пів року звільнять Крим.

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що союзники Києва по формату "Рамштайн" підтримують повну деокупацію України, включно з Кримом і Донбасом.

На сторінках видання The Economist вийшов матеріал про деокупацію Криму. У ньому йдеться, що на Заході стримано ставляться до повернення Україною Криму, оскільки це може мати великі втрати для Києва.

Водночас в Україні створили робочу групу, яка працює над механізмами першочергових кроків після деокупації Криму.

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