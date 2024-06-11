Поиски 9-летней Валерии в Германии: отец пропавшей девочки служит в ВСУ
Источник:BBC
Уже больше недели в Германии продолжаются поиски маленькой украинки. Девочка исчезла по дороге в школу.
Правоохранители продолжают прочесывать территорию страны, однако, никаких зацепок, которые бы помогли попасть на след пропавшей Валерии пока нет.
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Отец украинки служит в ВСУ
В 2022 году после начала полномасштабного вторжения 9-летняя девочка вместе с мамой выехали в Германию. Там они жили в городе Дебельн, что в Саксонии. Ребенок посещал школу, расположенную в двух километрах от дома.
Отец Валерии остался в Украине. Сейчас мужчина служит в Вооруженных Силах Украины.
Получив известие об исчезновении дочери, господин Роман записал видеообращение, которое опубликовала немецкая газета Bild.
Мужчина считает, что его ребенка могли похитить, поэтому он обращается к вероятным преступникам.
Я обращаюсь к тем, кто причастен к ее исчезновению. Найдите в себе мужество вернуть нашего любимого ребенка. Я очень надеюсь, что скоро смогу обнять свою дочь,
– сказал отец Валерии.
Мужчина уже получил отпуск с военной службы. Сейчас он находится на Днепропетровщине и пытается получить необходимые документы для поездки в Германию.
Что известно об исчезновении 9-летней украинки
- 3 июня утром Валерия как обычно отправилась в школу. Как правило, она пользовалась автобусом, но на этот раз так не сделала.
- Впрочем, до учебного заведения девочка так и не дошла.
- Ее не было на уроков. О чем позже сообщила дирекция школы. Против нее возбудили уголовное производство по факту несвоевременного предупреждения об исчезновении ребенка.
- Мать девочки обратилась в полицию днем, когда та не вернулась из школы в соответствующее время.
- Более недели продолжаются поиски Валерии. Девочку ищут по всей Германии, а также за ее пределами. В полиции не исключают, что ребенка могли похитить, и она находится уже за границей.
- На момент исчезновения девочка была одета в фиолетовую футболку, черные джинсы, светло-бирюзовую куртку и темно-синие туфли до щиколотки. В руках имела розовый школьный портфель. Рост пропавшей около 1,40 метра. У ребенка темно-русые волосы средней длины.