В Голосеевском районе Киева прогремели 2 взрыва: поднимается сильный дым

Днем 28 февраля в Киеве прогремели взрывы. Произошло это в Голосеевском районе Киева. При этом воздушную тревогу в этот момент не объявляли.

О взрывах сначала сообщили местные телеграм-каналы, а впоследствии это подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

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Мэр Киева отметил, что в Голосеевском районе вспыхнул пожар в отдельно стоящем здании. А на месте пожара раздавались взрывы.

Предварительно – кислородные баллоны. Все службы уже на месте. Один человек пострадал,

– добавил Кличко.

Уже через 20 минут после первого сообщения о пожаре Кличко заявил, что возгорание оперативно ликвидировали. Больше информации о пострадавшем пока нет.

Ранее в Здвижовке Киевской области произошел мощный взрыв в доме. Как стало известно, все из-за того, что в одном из домов 63-летний мужчина зажег свечу.

В Киеве раздались взрывы: смотрите видео

Что происходит в Киеве: смотрите видео

Добавим, что 14 января в ряде районов Киева зафиксировали прилеты ракет. Однако тревоги на тот момент в столице не было. Как рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, это был экспериментальный пуск ракеты.

Насколько я помню – это 48Н6ДМ пусковой С300 (ракета, имеющая дальность поражения целей до 250 километров и скорость 2,5 километра в секунду),

– отметил глава разведки.

Эти ракеты стояли в Брянской области и это был один из первых зафиксированных подобных опытных пусков. Буданов подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день таких пусков не может быть много.

А уже 10 февраля россияне в очередной раз атаковали столицу нашего государства беспилотниками иранского производства. Информацию об угрозе ударов дронами также подтвердили в областной военной администрации.

Около 22:23 в мониторинге вражеской авиации сообщили, что в области прогремели взрывы. Пугаться не стоит, ведь это сработало украинское ПВО. Позже, в 23:27, еще один взрыв прогремел в Вышгородском районе – это также работа противовоздушной обороны.