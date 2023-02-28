Про вибухи спершу повідомили місцеві телеграм-канали, а згодом це підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.

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Мер Києва зазначив, що у Голосіївському районі спалахнула пожежа в окремо розташованій будівлі. А на місці пожежі лунали вибухи.

Попередньо – кисневі балони. Всі служби вже на місці. Одна особа постраждала,

– додав Кличко.

Вже за 20 хвилин після першого повідомлення про пожежу Кличко заявив, що займання оперативно ліквідували. Більше інформації про постраждалого наразі немає.

Раніше у Здвижівці, що на Київщині, пролунав потужний вибух у будинку. Як стало відомо, все через те, що в одному з будинків 63-річний чоловік запалив свічку.

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Додамо, що 14 січня у кількох районах Києва зафіксували прильоти ракет. Однак тривоги на той момент у столиці не було. Як розповів очільник ГУР МО України Кирило Буданов, це був експериментальний пуск ракети..

Наскільки я пам'ятаю – це 48Н6ДМ пускової С300 (ракета, що має дальність ураження цілей до 250 кілометрів і швидкість 2,5 кілометри за секунду)

– зазначив очільник розвідки.

Ці ракети стояли у Брянській області і це був один з перших зафіксованих таких дослідних пусків. Буданов наголосив, що станом на сьогодні таких пусків не може бути багато.

А вже 10 лютого росіяни вчергове атакували столицю нашої держави безпілотниками іранського виробництва. Інформацію про загрозу ударів дронами також підтвердили в обласній військовій адміністрації.

Близько 22:23 в моніторингу ворожої авіації повідомили, що в області прогриміли вибухи. Лякатися не варто, адже це спрацювала українська ППО. Пізніше, о 23:27, ще один вибух пролунав у Вишгородському районі – це також робота протиповітряної оборони.