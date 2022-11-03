Довоевались: в белорусском Гомеле прозвучала воздушная тревога

3 ноября 2022 , 13:57
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В белорусском Гомеле включили воздушную тревогу. Уверяют, что тестируют. Возможно, белорусов к чему-то готовят.

В сети уже активно обсуждают такое тестирование и иронизируют, что Лукашенко приучает белорусов к сиренам.

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Как близко Гомель к Украине

Гомель расположен всего в 10 километрах от границы с Украиной. Гомельский аэропорт с начала войны фактически превратился в военный объект, используемый Россией для агрессии против Украины.

Очевидно, что он полностью перешел под контроль россиян.

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Больницы Гомеля принимали и принимают российских солдат, получивших ранения на войне.

В Гомеле уже бывал и "Хлопок". 11 августа взрывы произошли у аэродрома "Зябровка", который расположен под Гомелем.

Обратите внимание! Беларусь может готовить провокации, в которых захочет обвинить Украину. Враг сможет использовать это для начала нового вторжения с территории Беларуси.

Так, в обращении-ответе белорусских силовиков – украинским военным, они цинично врали, что не хотят воевать против Украины и сделают это только с целью ответа на провокации. Мол, "провоцировать их не стоит".

Украина ни разу не ответила Беларуси в ответ на российские атаки с территории страны. Хотя из Беларуси в Украину прилетели уже тысячи ракет.

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Автор: Анастасія Лукашевська