Довоевались: в белорусском Гомеле прозвучала воздушная тревога

В белорусском Гомеле включили воздушную тревогу. Уверяют, что тестируют. Возможно, белорусов к чему-то готовят.

В сети уже активно обсуждают такое тестирование и иронизируют, что Лукашенко приучает белорусов к сиренам.

Внимание Совместное развертывание войск России и Беларуси: чем это грозит Украине

Как близко Гомель к Украине

Гомель расположен всего в 10 километрах от границы с Украиной. Гомельский аэропорт с начала войны фактически превратился в военный объект, используемый Россией для агрессии против Украины.

Очевидно, что он полностью перешел под контроль россиян.

В Гомеле звучит воздушная тревога: видео

Больницы Гомеля принимали и принимают российских солдат, получивших ранения на войне.

В Гомеле уже бывал и "Хлопок". 11 августа взрывы произошли у аэродрома "Зябровка", который расположен под Гомелем.

Обратите внимание! Беларусь может готовить провокации, в которых захочет обвинить Украину. Враг сможет использовать это для начала нового вторжения с территории Беларуси.

Так, в обращении-ответе белорусских силовиков – украинским военным, они цинично врали, что не хотят воевать против Украины и сделают это только с целью ответа на провокации. Мол, "провоцировать их не стоит".

Украина ни разу не ответила Беларуси в ответ на российские атаки с территории страны. Хотя из Беларуси в Украину прилетели уже тысячи ракет.

Беларусь принимает участие в войне против Украины: последние новости

Военный эксперт Сергей Грабский подчеркнул, что Украина должна быть готова к возможной эскалации именно с Севера. Россия перебросила в Беларусь свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Украина учитывает возможную угрозу и осуществляет соответствующую подготовку.

В то же время подчеркнем, что Россия с первых дней войны использует Беларусь как плацдарм для атак. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что Россия уже применяла "Кинжалы" по территории Украины, поэтому исключать возможность нанесения новых ударов в МВД не могут.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Россия планирует приобрести у Ирана дальнобойные баллистические ракеты. Вероятно, страна-агрессор разместит их на территории Беларуси.

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