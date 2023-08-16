В войне против Украины погибли 20 тысяч мобилизованных из оккупированной Горловки

Среди жителей Горловки очень много погибших. Оккупанты пожаловались даже в Москву, мол, в городе растет социальное напряжение. Но там сказали готовиться к новой волне мобилизации.

У оккупантов очень большие потери, поэтому в Кремле готовятся к новой волне мобилизации. Но на оккупированных территориях не рады этому.

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Что известно о ситуации

Оккупационной администрации Горловки "спустили" план по мобилизации. Списки мужчин, которые пойдут на войну против Украины, уже формируют. Новая волна мобилизации на временно оккупированных территориях (ВОТ) призвана восполнить потери в рядах захватчиков.

Впрочем, горловские коллаборанты пожаловались в центр: в городе растет социальное напряжение. С февраля 2022 года погибли более 20 тысяч жителей Горловки, которых принудительно мобилизовали в 2022 году.

Мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением. Из жителей ВОТ формируют передовые отряды, которые россияне без надлежащей подготовки бросают на украинские отряды, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от воюющей стороны.

– отмечает Центр национального сопротивления.

В Центре отметили и то, что цели "специальной операции", как называют россияне войну в Украине, постоянно меняются и являются эфемерными.

В прошлом году Россия мобилизовала 300 тысяч своих граждан. Сотни тысяч трупов и раненых в результате этой мобилизации усилили социальное напряжение уже в самой России.

Россияне планируют увеличить темпы мобилизации именно на ВОТ, чтобы не выводить свое население из транса пропаганды и не потерять популярность войны,

– объясняет Центр национального сопротивления.

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