В ГСЧС рассказали, что хранилось на складах, поврежденных в результате ночной атаки России на Киев

Российские войска нанесли удар по Киеву в ночь на 12 апреля. В результате атаки были повреждены склады, где хранились продукты питания и медикаменты.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГСЧС Киева Павла Петрова в эфире "Киев24".

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Какие последствия атаки на Киев

Петров рассказал, что спасатели с утра привлечены в Святошинском районе Киева. Сейчас на одной из локаций, где было возгорание в складском нежилом здании, пожар полностью ликвидирован.

В то же время спасатели продолжают работать на другом месте российского удара, где враг попал в складское одноэтажное здание.

Сейчас пожар локализован, спасатели продолжают разбирать конструкции,

– отметил Петров.

Он добавил, что на складах хранились много различных вещей, в частности продукты питания и медикаменты.

По мнению представителя, уже в ближайшее время спасатели смогут полностью ликвидировать все последствия вражеского обстрела.

Напомним, что в ночь на 12 апреля Россия выпустила по Украине 88 БпЛА. ПВО уничтожили 56 вражеских дронов, еще 24 дроны-имитаторы были локально потеряны.