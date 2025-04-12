В ГСЧС рассказали, что хранилось на складах, поврежденных в результате ночной атаки России на Киев
- Российские войска нанесли удар по Киеву, повредив склады с продуктами питания и медикаментами.
- Спасатели ликвидировали пожар в одном здании и продолжают работать над последствиями атаки.
Российские войска нанесли удар по Киеву в ночь на 12 апреля. В результате атаки были повреждены склады, где хранились продукты питания и медикаменты.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГСЧС Киева Павла Петрова в эфире "Киев24".
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Какие последствия атаки на Киев
Петров рассказал, что спасатели с утра привлечены в Святошинском районе Киева. Сейчас на одной из локаций, где было возгорание в складском нежилом здании, пожар полностью ликвидирован.
В то же время спасатели продолжают работать на другом месте российского удара, где враг попал в складское одноэтажное здание.
Сейчас пожар локализован, спасатели продолжают разбирать конструкции,
– отметил Петров.
Он добавил, что на складах хранились много различных вещей, в частности продукты питания и медикаменты.
По мнению представителя, уже в ближайшее время спасатели смогут полностью ликвидировать все последствия вражеского обстрела.
Напомним, что в ночь на 12 апреля Россия выпустила по Украине 88 БпЛА. ПВО уничтожили 56 вражеских дронов, еще 24 дроны-имитаторы были локально потеряны.