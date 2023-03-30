Варварские обстрелы могут продолжаться еще долго, – ГУР о запасах ракет у россиян

Последние массированные обстрелы Украины показали, что оккупанты изменили свою тактику. Если раньше захватчики выпускали свои ракеты по объектам критической инфраструктуры, то теперь россияне по большей части гатят по военным объектам.

Однако это отнюдь не означает, что угроза гражданскому населению исчезнет. Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов.

Интересно Эволюция деградации: как Россия пересаживается на подержанную технику и почему мобилизованные будут гореть в Т-34

Оккупанты исчерпали запасы высокоточного оружия

В ГУР отмечают, что у россиян осталось около 15 процентов высокоточного оружия от первоначального количества. Поэтому часто враг применяет устаревшие, неточные и неэффективные средства.

Особенно когда речь идет о С-300 по прифронтовым территориям. Там о точности вообще речь не идет. К тому же – ложные разведанные в большинстве случаев. В дальнейшем больше всего будет страдать именно гражданская инфраструктура,

– подчеркнул Юсов.

В то же время представитель украинской военной разведки предупреждает, что вражеские ракеты полностью закончатся еще не скоро.

"Если мы говорим о запасах устаревших ракет, тех же С-300, то они измеряются тысячами. И варварские ракетные обстрелы могут продолжаться еще долго", – заметил пресс-секретарь ГУР.

Более того, по словам Юсова, россияне пытаются наладить собственное производство боеприпасов. Однако следует добавить, что без иностранных компонентов и новейшей электроники это трудно реализовать.

"Но те же "Калибры" вырабатываются. Можно говорить о десятках в месяц. Но компенсировать даже то, что они уже потратили, подобные объемы не могут. – резюмировал Юсов.

Российская элита просит персональные гарантии безопасности у ГУР