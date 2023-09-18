В ГУР прокомментировали новости о "вероятной смерти Кадырова"

Состояние так называемого "главы Чечни" Рамзана Кадырова вроде бы резко ухудшилось и он "при смерти". Сейчас его состояние оценивают как тяжелое, однако он до сих пор жив.

Хотя чеченские правозащитники и заявляют о смерти, верный пес Кремля пока еще жив. Об этом сообщили 24 Каналу источники в Главном управлении разведки.

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Состояние у Кадырова тяжелое, пока еще не умер,

– сообщили источники в разведке.

К слову, в Кремле отказываются комментировать состояние Кадырова. Российские СМИ постоянно интересуются у спикера диктатора Дмитрия Пескова о состоянии здоровья так называемого "лидера Чечни", однако ответов постоянно избегают. В Кремле утверждают, что это не "компетенция администрации президента России". В понедельник, 18 сентября, Песков в очередной раз заявил, что ему "нечего сказать" о Кадырове.

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