Вопрос был решен: в ГУР рассказали, можно ли было избежать войны с Россией
Источник:БАЗА №2
Полномасштабная война России против Украины продолжается почти два года. В ГУР рассказали, был ли вариант, когда этого можно было избежать.
Представитель ГУР Минобороны выразил мнение, что вопрос российской войны в Украине был решен давно. По его словам, это произошло еще тогда, когда Украина оставила вызов империи и заявила о желании быть независимой.
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Вопросы мировой безопасности
Юсов убежден, что начало войны в Украине – это вопрос для всего мира и его безопасности.
Это произошло не в 2014 году и не в 1991-м, а значительно раньше. Вопрос войны собственно был решен,
– подчеркнул он.
Разведчик выразил надежду, что это – финальная фаза войны России против Украины и после нее мы "будем двигаться без российских гирь на ногах".
Также он отметил, что Россия никогда не была миролюбивым соседом. Юсов сказал, что Украина и Россия были врагами десятки лет. По его словам, этот конфликт – экзистенциальный.
Как можно было избежать этой войны? Просто отказаться от права на существование,
– подчеркнул представитель ГУР МО.
В ГУР рассказали, чего ждать от россиян на фронте
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины пояснил во время интервью, что враг может прибегнуть к подобному масштабу действий, которые проходят в районе Авдеевки. Это при тех силах и мерах, которыми сейчас оперирует Россия.
- По его словам, для проведения широкой наступательной операции врагам нужно провести новую волну публичной мобилизации. Более того, Юсов заверил, что такое решение Кремль серьезно рассматривал и оно буквально лежало на столе военно-политического руководства России.
- Там заметили, что Россия может позволить себе только точечные операции по линии фронта. Также в ГУР подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией.