В среду, 23 октября, в Харькове прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские войска продолжают регулярно обстреливать Харьковщину. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Харькове раздался взрыв

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена ​​в 17:09. Воздушные силы ВСУ также предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Впоследствии они сообщили о пусках вражеских КАБ в направлении Харькова. По информации корреспондентов Суспильного, взрыв прогремел около 17:17.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города,

– говорится в сообщении.

Буквально через несколько минут Воздушные силы написали о повторных запусках КАБов в направлении Харькова.

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К слову, днем ​​ранее, 22 октября, оккупанты также атаковали Харьков КАБами. По предварительной информации, были зафиксированы попадания в Холодногорском и Салтовском районах города.