В Харькове и Запорожье прогремели взрывы: есть прилеты "Шахедов" и пожары

Украина находилась под атакой ударных дронов ночью 19 апреля. Власти Харьковской и Запорожской областей сообщили о последствиях ударов "Шахедами".

В Харькове пострадал Киевский район, также в Запорожье зафиксировали пожар. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза

Атака дронов на Харьков и Запорожье 19 апреля: первые подробности

Воздушная тревога в Запорожской области продолжалась с 21:57 прошлых суток до 04:05 ночи 19 апреля. В Харьковской области длилась дольше, еще с 21:05, но в самом Харькове ее объявили в 03:35.

Примерно в 4 утра почти одновременно поступила информация от властей в обеих областях о последствиях налета "Шахедов".

В частности, городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что зафиксирован прилет "Шахеда" по частному сектору Киевского района. Детали уточняются. Воздушная тревога на момент публикации в этом регионе продолжалась.

Игорь Терехов написал, что зафиксирован прилет "Шахеда" по частному сектору Киевского района. Детали уточняются. Воздушная тревога на момент публикации в этом регионе продолжалась. А руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что россияне атаковали областной центр, то есть город Запорожье, "Шахедами", в результате чего произошел пожар. На месте работают экстренные службы, а информация о разрушениях и пострадавших также уточняют.

Добавим, что этой же ночью враг атаковал Сумы и Одессу. Там слышали взрывы и работу нашей Противовоздушной обороны.