В Харькове из-под завалов многоэтажки вытащили еще 2 тела: жуткое видео

Спасатели в Харькове продолжают разбирать завалы в поврежденном 16-этажном доме. Сегодня, 31 мая, оттуда вытащили еще два тела.

Российские кафиры обстреляли 16-этажный жилой дом в Индустриальном районе Харькова еще три месяца назад – 28 февраля. Тогда вражеский снаряд разрушил шесть квартир с 14 по 16 этажа.

Важно На Слобожанском направлении россияне готовятся к наступлению и пытаются опрокидывать из России технику.

Тела двух жильцов дома зажали бетонными конструкциями на 15 этаже. Они, как сообщили соседи, поднялись из хранилища, чтобы взять продукты . Их тела спасатели получили еще вчера, а сегодня обнаружили еще двоих погибших мужчин.

Представители ГСЧС забирали тела погибших с помощью специнструмента. Они буквально работали в развалившихся квартирах, о чем сняли соответствующее видео.

Как спасатели разбирали завалы в 16-этажке в Харькове: смотрите видео

Россияне не прекращают обстреливать Харьковщину

Оккупанты пытаются посеять панику и уныние среди местных жителей, поэтому регулярно обстреливают Харьковскую область. Они без разбора стряпают по мирным населенным пунктам, от чего страдают гражданские. Вот так воюет "великая" русская армия.

31 мая утром кафиры обстреляли село Ивановка в Изюмском районе. Там погиб 12-летний ребенок, еще один гражданский получил ранения. Известно об одной погибшей в Золочеве.

За прошедшие сутки захватчики обстреливали Основанский и Киевский районы Харькова, а также Харьковский, Изюмский, Чугуевский, Богодуховский районы области. Три человека погибли, а 14 – получили ранения.

30 мая кафиры обстреляли один из населенных пунктов Харьковщины кассетными боеприпасами . В таких снарядах внутри находится большое количество дополнительных элементов, которые при взрыве разлетаются и детонируются в разное время. В результате такого обстрела на Харьковщине одна женщина погибла, еще четверо - получили ранения. Среди пострадавших – 13-летняя девочка. Известно, что кафиры стреляли с территории России.

Недавно кафиры нанесли удар по селу Ольховка. Вероятно, обстреливали из реактивной установки для разминирования "Змей Горыныч" . Последствия обстрела ужасающие: почти две улицы полностью уничтожены – дома буквально рассыпались.

К теме – карта войны за 31 мая: где сейчас самые кровавые бои – смотрите видео