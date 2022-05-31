Російські окупанти обстріляли 16-поверховий житловий будинок в Індустріальному районі Харкова ще три місяці тому – 28 лютого. Тоді ворожий снаряд зруйнував шість квартир з 14 по 16 поверхи.

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Тіла двох мешканців будинку затисло бетонними конструкціями на 15 поверсі. Вони, як повідомили сусіди, піднялися зі сховища, щоб взяти продукти. Їхні тіла рятувальники дістали ще вчора, а сьогодні знайшли ще двох загиблих чоловіків.

Представники ДСНС забирали тіла загиблих за допомогою спецінструменту. Вони буквально працювали у розвалених квартирах, про що зняли відповідне відео.

Як рятувальники розбирали завали у 16-поверхівці в Харкові: дивіться відео

Росіяни не припиняють обстрілювати Харківщину

Окупанти намагаються посіяти паніку та зневіру серед місцевих мешканців, тому регулярно обстрілюють Харківську область. Вони без розбору гатять по мирних населених пунктах, від чого страждають цивільні. Ось так воює "вєлікая" російська армія.

31 травня вранці окупанти обстріляли село Іванівка, що в Ізюмському районі. Там загинула 12-річна дитина, ще один цивільний отримав поранення. Відомо про одну загиблу в Золочеві.

Загалом за минулу добу загарбники обстрілювали Основ’янський та Київський райони Харкова, а також Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони області. Троє людей загинули, а 14 – зазнали поранень.

30 травня окупанти обстріляли один з населених пунктів Харківщини касетними боєприпасами. У таких снарядах всередині перебуває велика кількість додаткових елементів, які під час вибуху розлітаються і детонують у різний час. Внаслідок такого обстрілу на Харківщині одна жінка загинула, ще четверо – зазнали поранень. Серед постраждалих – 13-річна дівчинка. Відомо, що окупанти стріляли з території Росії.

Нещодавно окупанти завдали удару по селу Вільхівка. Ймовірно, обстрілювали з реактивної установки для розмінування "Змій Горинич". Наслідки обстрілу жахливі: майже дві вулиці повністю знищені – будинки буквально розсипалися.

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