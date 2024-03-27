Удар по жилым домам в Харькове: ранены дети, самому маленькому – три месяца

Россияне ударили по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома, сильно повреждены пятиэтажки. Еще пострадал институт неотложной хирургии. К сожалению, в результате удара по мирным жителям Харькова есть погибшие и раненые, детали расскажет 24 Канал.

Враг бьет по Харькову не впервые, и почти всегда удары приходятся на жилую застройку или критическую инфраструктуру. Оккупанты стремятся запугать горожан, надолго лишив их света. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, как живет Харьков после массированной атаки – с самым большим блэкаутом с начала войны.

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Сколько раненых в Харькове после атаки 27 марта

В 16:31 мэр города Игорь Терехов написал: "На эту минуту известно об одном погибшем. Еще шестеро ранены, двое в тяжелом состоянии". В течение получаса количество пострадавших возросло до 16, четверо из них – дети. Владимир Зеленский и Олег Синегубов в половине седьмого вечера указали общее количество пострадавших как минимум 19.

Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал "Суспильному" детали о возрасте детей. Раненым детям 3 месяца, 1,8 года, 10 и 13 лет. В то же время Синегубов говорит, что самому старшему ребенку 9 лет. Цифру 13 назвали и в Офисе Генерального прокурора.

Сейчас продолжается обход квартир в пострадавших домах. Спасатели ищут тех, кто нуждается в помощи. Предварительно, это первый удар по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра, сообщил Олег Синегубов.

Глава города акцентировал: этот удар – очередной акт кровавого террора против украинцев.

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Спасатели и правоохранители работают

Глава ОГА Олег Синегубов уточнил, какой район оказался под ударом, – речь о Шевченковском.

Он заверил: "Данные обновляются, службы осматривают места попаданий. Все обстоятельства устанавливают. Специалисты работают на местах".

В МВД также говорят: службы работают.

Что делают правоохранители на месте атаки по Харькову:

оказывают помощь пострадавшим;

опрашивают свидетелей;

документируют и изымают вещественные доказательства преступления военнослужащих российской армии.

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