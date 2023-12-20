В Харькове прилеты: россияне попали в один из самых пострадавших районов

Захватчики обстреляли ракетами Харьков. Игорь Терехов поделился подробностями очередного проявления российской агрессии.

В Харькове есть по меньшей мере два прилета в результате ракетных обстрелов со стороны России. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Что рассказал Терехов

Мэр Харькова сообщил, что под атакой российских захватчиков оказался один из наиболее пострадавших районов города.

Предварительно минимум два прилета по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов, гражданских объектов,

– написал Терехов в своих соцсетях.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. По словам городского главы, сейчас на месте попаданий работают сотрудники ГСЧС.

Что этому предшествовало

Около 1 часа ночи 20 декабря в Харьковской, Черкасской и Днепропетровщине объявили тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения жителей Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

Уже буквально через минуту, в 1:01, жители города и мониторинговые каналы сообщили, что в Харькове было громко. Около 1:04 мониторинговые телеграмы-каналы предупреждали о движении еще одних ракет в направлении Харькова.

Впоследствии мониторинговые каналы призвали жителей города Чугуев находиться в укрытиях. Около 1:06 в соцсетях появилась информация о взрывах на Харьковщине. В 1.20 в Харьковской области объявили отбой воздушной тревоги.

Россия постоянно обстреливает Харьков