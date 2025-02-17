В Харькове прогремел взрыв: враг атаковал город беспилотником

В Харькове днем 17 февраля прогремел громкий взрыв. До этого по всей области объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Харькове

Тревогу в Харьковской области объявили в 13:55. Воздушные силы писали об активности вражеской авиации.

Сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!

– отмечали военные.

Взрыв в самом Харькове слышали в 14:06. Об этом писали местные журналисты Суспильного.

"В Харькове был слышен взрыв", – отмечали корреспонденты.

Позже Игорь Терехов рассказал, что российские захватчики ударили по Харькову БпЛА. Все детали пока выясняют.