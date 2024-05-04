В Харькове прогремели взрывы: это уже четвертый раз за день

Оккупанты снова ударили по Харькову. В городе были слышны взрывы.

Сегодня россияне уже неоднократно били по Харькову. В результате вражеского "прилета" в городе вспыхнул мощный пожар на производственном предприятии, ранения получили несколько его работников.

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Враг снова бьет по Харькову

Около 21:15 в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов призвал харьковчан быть осторожными.

Глава ОГА Олег Синегубов сообщил об очередном "прилете". Чиновник отметил, что профильные службы выехали на осмотр места попадания.

Между тем, местные паблики публикуют фото Харькова после взрывов. Видно, как над городом поднялись клубы дыма.

Вечерний Харьков после взрывов / Фото соцсети

Следует отметить, что за 5 минут до того, как в Харькове раздались взрывы, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения с востока.

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