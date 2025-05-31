Россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть пострадавшие и повреждения

Россияне атаковали Харьковскую область КАБами днем ​​31 мая. Жители слышали взрывы в городе – были попадания в частные дома и гражданское предприятие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о вражеской атаке на Харьковскую область

В Воздушных силах ВС Украины сообщали, что враг пускает КАБы курсом на Харьковскую область.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о последствиях атаки:

в селе Васищево зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, есть поврежденные здания. Пострадали два человека ;

; в селе Безлюдовка в результате обстрела поврежден частный дом. Пострадал один человек.

На месте "прилетов" работают экстренные службы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь,

– подчеркнул Синегубов.

Местные телеграмм-каналы отметили, что в городе прогремели по меньшей мере 2 взрыва и над Харьковом поднялся столб дыма.

Мэр заверил, что взрывы, которые люди слышали в Харькове, прогремели за пределами города. В мониторинговых телеграмм-каналах сообщили, что российский боеприпас предположительно упал в области.

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Напомним, что россияне атаковали Харьков в ночь на 31 мая беспилотниками. Городские власти объяснили, что было 8 попаданий: 2 – в Шевченковском районе и еще 6 – в Киевском.

В Шевченковском районе города был пожар – поврежден СТО и автомобили. В Киевском попадание было по территории производственного предприятия.