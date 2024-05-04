В Харькове прогремел взрыв
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли угрозы для нее. В частности, в очередной раз враг атаковал Харьков.
Утром 4 мая в Харькове прогремел взрыв. Ночью город оказался под ударом вражеских БПЛА типа "Шахед".
Смотрите также Россия осуществляет геноцид на оккупированной Луганщине: в ISW указали на доказательства этого
В области – воздушная тревога
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о взрывах в Харькове. Пока никаких деталей неизвестно.
Перед этим Воздушные силы предупредили о том, что наблюдалась активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Кроме этого, там сообщали также об угрозе применения авиационных средств поражения.
Россия постоянно кроет огнем прифронтовые территории. В частности, под постоянными обстрелами находится Харьков.
Россияне имеют план захвата Харькова
- У России есть планы возможного захвата двух городов – Харькова и Сум. Однако в ВСУ не знают, насколько эти планы серьезны и могут ли россияне их реализовать. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк в интервью The Times сказал, что россияне действительно хотят захватить Харьков или Сумы. Об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб.
- По словам Павлюка, пока непонятно, способны ли россияне реализовать планы захвата Харькова или Сум.
- Он пояснил, что наши спецслужбы рассказали, что россияне действительно имеют план захвата Харькова и Сум, однако неизвестно. могут ли они их реализовать теми силами, которые находятся в их распоряжении.