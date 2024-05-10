В Харькове прогремел взрыв
10 мая 2024, 20:11Читати новину українською
Вечером 10 мая в Харькове снова слышали взрывы. Россияне не прекращают террор гражданского населения.
Отметим, что с самого утра на границе Харьковской области продолжаются бои. Владимир Зеленский подтвердил, что россияне пытаются контратаковать в этом регионе. Однако ВСУ отбивают атаки врага.
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Взрыв в Харькове
В 20:08 в Харькове слышали взрыв.
Стоит отметить, что воздушная тревога в Харьковской области продолжается уже более 11 часов подряд – с 09:03. Председатель областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что последние 48 часов в регионе сирены звучали суммарно более 30 часов. Он добавил, что враг применяет всю номенклатуру оружия.
Что происходит в Харьковской области
- Владимир Зеленский 10 мая подтвердил, что россияне начали новую волну наступательных действий на севере Харьковской области.
- Председатель Харьковской ОВА рассказал, что все наступательные атаки врага были отбиты. ВСУ не допустили потерь территорий. В то же время Синегубов отметил, что враг регулярно заходит в так называемую "серую зону", где его уничтожают украинские военные.
- В сети уже показали первые последствия таких действий для врага. На опубликованных кадрах можно увидеть уничтоженную российскую бронетехнику, а также самих ликвидированных "хозяев".
- На фоне российских атак Синегубов обратился к жителям Волчанского и Липецкого направлений с напоминанием, что власть предоставляет всю необходимую помощь для эвакуации. Действует "горячая линия" по вопросам эвакуации по номеру 0-800-33-92-91.