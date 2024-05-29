Россия нанесла удар по открытой территории Харьковского района

Российская армия продолжает терроризировать Харьков. Так, утром 29 мая там прогремел взрыв.

О взрыве в городе сообщил мэр Харькова. Детали о взрыве в Харькове читайте далее в материале.

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Взрыв в Харькове

Российские войска ни дня не прекращают террор Харькова и его населения. Так, сегодня утром там снова прогремел взрыв.

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Заметим, что воздушную тревогу в области объявили в 8:37.

Уже в 10:29 жители города услышали звук взрыва. Об этом в своем телеграм-канале написал Игорь Терехов, мэр Харькова.

В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны!

– написал он.

Последствия атаки врага

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в 10:35 оккупанты нанесли удар по открытой территории Харьковского района.

По его словам, на эту минуту – без пострадавших.

Последние новости о последствиях удара по "Эпицентру" в Харькове: основное

По состоянию на 29 мая известно, что количество жертв в результате удара России по "Эпицентру" в Харькове достигло 19 человек.

В результате атаки россиян по "Эпицентру" в Харькове в больнице скончался 40-летний мужчина. У него было 50% ожогов тела.

Известно, что ночью 28 мая удалось опознать женщину, которая была работницей "Эпицентра". Ее удалось идентифицировать благодаря ДНК-экспертизе, образцы для которой предоставила ее дочь.

Также в Харькове нашли убитого оккупантами папу 8-летнего Миши, которому накануне пришлось проходить процедуру отбора ДНК после российского удара по гипермаркету "Эпицентр".

Известно, что во время разбора завалов на месте разрушенного гипермаркета обнаружили тело 17-летнего Кирилла. Сергей Болвинов сообщал, что парня удалось опознать с помощью ДНК-экспертизы, образцы для которой предоставила его мама.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.