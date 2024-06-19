В Харькове прогремел взрыв

Днем, 19 июня, россияне в очередной раз осуществили обстрел гражданского населения Украины. Под ударом, к сожалению, оказался Харьков.

Так, в городе прогремел взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

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Что известно о взрыве в Харькове

Сегодня, 18 июня, ориентировочно в 09:31 была объявлена ​​воздушная тревога для Харькова и области. Она длится более 6 часов. Уже в 16:17 Воздушные силы сообщили об движущейся в направлении города управляемой авиабомбе.

Через минуту в Харькове раздался громкий взрыв. Впоследствии эту информацию подтвердил и мэр Игорь Терехов.

Прилет на окраине города. Вероятно – КАБ,

– говорится в сообщении мэра.

По его словам, в настоящее время информацию о возможных жертвах и разрушениях уточняют.

По состоянию на 16:40 директор Центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта сообщил, что информация о раненых в результате удара России по Харькову не поступала.

Обновлено. В 16:49 Игорь Терехов добавил, что было два попадания КАБов, оба попали по детскому отдыху на окраине города. Предварительно обошлось без пострадавших.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты тремя КАБами нанесли удар в Шевченковском районе Харькова. Ева попадание в землю на территории детского лагеря и одно возле жилого дома есть повреждения.

Уже в 17:32 стало известно, что по уточненной информации, в результате двойного прилета КАБ пострадала одна женщина. С ней уже работают врачи. Отметим, что мэр города утверждает, что авиабомб было два.

Напомним, в ночь на 17 июня попадание было по заведению детского отдыха в Шевченковском районе. Разрушен один из корпусов. Здание детского лагеря было пустым и обошлось без жертв и пострадавших. Также получили повреждения прилегающие здания.