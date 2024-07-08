В Харькове прогремел взрыв

Россияне не прекращают атаковать Харьков и область. В ночь на 8 июня жители областного центра снова услышали взрыв.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили днем ​​7 июля: сейчас она длится уже более 10 часов. Кроме Харьковской области сигнал воздушной тревоги также раздается на Херсонщине и Николаевщине.

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В Харькове раздался взрыв

О звуках взрыва в Харькове местные жители сообщили в 00:28.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города,

– написали журналисты Суспильного.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!

– написал он.