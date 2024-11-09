В Харькове прогремел взрыв: есть попадание возле многоэтажки

Вечером 9 ноября в Харькове прогремел взрыв. Предварительно Воздушные силы предупредили о пусках КАБ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные власти. В частности мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города находиться в укрытиях.

Смотрите также Российские КАБы начали летали на большее расстояние: что об этом говорят в Силах обороны

Он подтвердил, что россияне запустили управляемые авиационные бомбы.

"В Харькове были слышны звуки взрывов. Будьте осторожны – возможны еще запуски КАБов", – отметил Терехов.

Угроза повторных ударов

Также о взрывах сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что есть вероятность, что враг нанесет повторные удары.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях, есть угроза повторных ударов", – говорится в сообщении Синегуббова.

Зафиксировано попадание

Впоследствии Терехов сообщил, что в результате атаки есть прилет в одном из районов города.

По предварительным данным, есть попадание КАБа в Слободском районе Харькове,

– сообщил мэр.

Он отметил, что на место атаки выехали профильные службы, информацию о разрушениях уточняют.

Прилет возле многоэтажки: есть ли пострадавшие

В результате удара по Слободскому району по состоянию на сейчас информации о пострадавших не было. Терехов уточнил, что попадание произошло неподалеку от многоэтажкии.

По его данным, взрывной волной выбита часть окон дома.

В ОВА тоже сообщили, что по состоянию на сейчас – без пострадавших.

"Выбиты окна в многоэтажке, зафиксировано попадание КАБа неподалеку одного из гипермаркетов", – сообщил Синегубов.

К слову, в ночь на 9 ноября оккупанты также атаковали Харьков авиабомбой. Отмечалось, что КАБ прилетел на пересечении двух районов города в дорожное покрытие.