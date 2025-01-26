В Харькове прогремел взрыв

Россия продолжает наносить удары по украинской территории. Около 00:55 26 января в Харькове раздался взрыв.

Еще в 20:35 там объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Харьков".

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Что известно о взрыве в Харькове

В ночь на 26 января Россия в очередной раз запустила по Украине ударные беспилотники. В 00:42 мониторинговые каналы сообщали о движении "Шахеда" в направлении Харькова.

Россия уже не впервые атакует Харьковскую область. Днем 25 января она в очередной раз нанесла удар по городу. В результате в некоторых районах были проблемы с электро- и водоснабжением.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российский беспилотник ударил по Холодногорскому району города. Он сообщил, что специалисты начали работать над восстановлением подачи услуг в дома харьковчан. А также предупредил горожан о том, что в ближайшее время возможны повторные удары по Харькову.

Вскоре Терехов сообщил о еще одном ударе по Шевченковскому району Харькова. Предварительно, оккупанты атаковали город "Молнией". В результате этого пострадали люди и повреждены машины.