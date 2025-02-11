В Харькове прогремел взрыв

Днем 11 февраля в Харькове был слышен звук взрыва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Харькове

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Отметим, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 15:09.

Уже в 16:41 стало известно, что в Харькове громко.

В Харькове был слышен взрыв,

– сообщили журналисты.

Сейчас деталей относительно взрыва нет.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.