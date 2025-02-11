11 февраля, 16:43
В Харькове прогремел взрыв
Днем 11 февраля в Харькове был слышен звук взрыва.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрыв в Харькове
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Отметим, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 15:09.
Уже в 16:41 стало известно, что в Харькове громко.
В Харькове был слышен взрыв,
– сообщили журналисты.
Сейчас деталей относительно взрыва нет.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.