В Харькове прогремел взрыв

Российские войска не прекращают террор Харькова. Днем 6 марта в городе был слышен взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Харькове

Ориентировочно в половине 2 часов дня в Воздушных силах сообщили жителям Харьковщины о вражеском дроне.

"Харьковская область и город Харьков – вражеский БпЛА, возможна работа ПВО", – проинформировали там.

В 13:39 в Воздушных силах предупредили, что в направлении Харькова вражеский БпЛА с северо-востока.

В Харькове был слышен взрыв,

– указали журналисты в 13:48.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.