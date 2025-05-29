Под Харьковом – серия взрывов: туда летели ракеты

29 мая вечером оккупанты атаковали Харьков. По пригороду враг ударил ракетами.

В 17:51 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационных средств поражения для Сумской и Харьковской областей, передает 24 Канал.

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Взрывы в Харькове

В 18:30 военные предупредили о скоростной цели в Харьковской области. Позже стало известно о нескольких взрывах, которые были слышны в Харькове. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что под ударом находилась область.

Мониторы писали, что ракета летела на Чугуев – город, расположенный в 28 километрах к юго-востоку от Харькова.

Позже председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне направили на Харьковщину 2 ракеты.

Взрывы прогремели в пригороде Чугуева. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется,

– добавил он.

Напомним, что ночью Россия запустила 90 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов, из которых ПВО удалось обезвредить 56.

Было зафиксировано попадание в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

К слову, россияне ударили баллистической ракетой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине Николаевской области. Известно о раненых и одном погибшем.