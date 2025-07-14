Вечером в понедельник, 14 июля, в Харькове прогремел взрыв. В это время в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Харьков атакуют "Шахеды"

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 19:28. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что на город двигаются ударные БПЛА с юга.

По словам корреспондентов Суспильного, взрыв в Харькове произошел около 22:38.

Опасность ударов! Не игнорируйте тревогу – Харьков и Харьковский район!

– написал глава ОВА Олег Синегубов.

В настоящее время местные власти не сообщали о последствиях вражеской атаки.

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К слову, вечером 14 июля громко было также в Запорожской области. Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки там произошел пожар на крыше многоэтажки.