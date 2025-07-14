Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Харків атакують "Шахеди"
Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 19:28. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на місто рухаються ударні БпЛА з півдня.
За словами кореспондентів Суспільного, вибух у Харкові пролунав близько 22:38.
Небезпека ударів! Не ігноруйте тривогу – Харків та Харківський район!
– написав очільник ОВА Олег Синєгубов.
Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки ворожої атаки.
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До слова, ввечері 14 липня гучно було також у Запорізькій області. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки там сталася пожежа на даху багатоповерхівки.