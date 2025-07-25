Российский дрон "Черника" взорвался в воздухе над центром Харькова

Россия продолжает атаковать Украину и терроризировать мирное население. Вечером 25 июля враг в очередной раз запустил ударные беспилотники.

На этот раз под ударом оказался Харьков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

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Что известно о взрыве в Харькове?

Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 19:58. Еще в 19:39 в Воздушных силах сообщали об угрозе ударных БПЛА для области.

В 22:19 Терехов заявил о взрыве в городе. Впоследствии он отметил, что предварительно прилет вражеского БпЛА типа "Черника" произошел в центральной части города в Киевском районе.

Дрон взорвался в воздухе прямо над центром Харькова. По данным председателя ОВА Олега Синегубова, примерно в 22:07 было зафиксировано попадание вражеского БпЛА в башенный кран. К счастью, пострадавших нет.

В 23:33 в городе снова было шумно. По состоянию на 23:35 угроза атаки на Харьковщину до сих пор сохраняется.

Кроме этого, в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что прокуроры зафиксировали последствия ударов вражеских БПЛА по Харькову. Следствие установило, что вечером 25 июля два российских ударных беспилотника попали по Киевскому району города.

В результате поврежден автомобиль, выбиты окна в жилых домах и других зданиях. Под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Харькова начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

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Отметим, что этот прилет в центре города не первый за сегодня. В 20:48 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было зафиксировано попадание в центре города, неподалеку от еще одного прилета. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что вражеский дрон попал в дерево, из-за чего повреждено оконное остекление соседнего здания.