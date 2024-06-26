В Харькове прогремела новая серия взрывов

Днем 26 июня в Харькове повторно прогремели взрывы. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Россияне не перестают цинично обстреливать Харьковщину и применять КАБ.

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В Харькове снова раздались взрывы

О взрывах в городе сообщили в 16:40.

Повторные взрывы! Будьте в укрытиях!

– написал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Харьковский мэр Игорь Терехов также подтвердил серию взрывов в городе. В настоящее время власти не дали дальнейших комментариев о взрывах на Харьковщине.

Россия ударила по Дергачам

Оперативно о тревогах и ракетной опасности относительно разных областей Украины читайте в нашем телеграме

Российская армия днем ​​26 июня также нанесла авиаудар по городу Дергачи Харьковского района. Позже уточнили, что россияне нанесли удары по жилому сектору.

Известно о 9 пострадавших, среди них: пожилые мужчина и женщина, которые получили осколочные ранения, двое детей и одна женщина с острой реакцией на стресс.