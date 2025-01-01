В Харькове прогремела серия взрывов: что известно об опасности

В Харькове вечером 1 января прогремела серия взрывов. До этого по всей области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Харькове

Тревогу в Харьковской области объявили еще в 18:40. Сначала Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских ударных дронов для региона, а впоследствии к этому добавилась еще и активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– написали военные.

В 20:08 Воздушные силы написали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Харьковской области. Через 10 минут стало известно о пусках КАБов в направлении Харькова, в 20:25 снова было сообщение об угрозе для жителей города из-за управляемых авиабомб.

Около 20:27 в Харькове прогремели взрывы.

"В Харькове было слышно серию взрывов", – написали журналисты Суспильного.

Сейчас ни в ОВА, ни в мэрии не комментировали последствия взрывов в Харькове.

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