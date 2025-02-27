В Харькове прогремели взрывы: что известно

В Харькове днем 27 февраля раздались взрывы. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушная тревога в Харькове и Харьковской территориальной общине была объявлена в 15:23. Воздушные силы писали об активности тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– написали военные.

В 15:39 Воздушные силы написали об этом, что КАБ летит в направлении Харькова. Через 2 минуты в городе раздался взрыв.

"Взрыв раздался в Харькове", – написали корреспонденты Суспильного.

Через несколько секунд журналисты сообщили, что в городе снова было громко.

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