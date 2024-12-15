Россия ударила по Харькову ракетой, есть пострадавшая

Утром 15 декабря российские захватчики в очередной раз нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеского обстрела пострадала женщина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Атака на Харьков 15 декабря

По данным следствия, около 11:00 российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание в землю на территории спорткомплекса и Киевском районе.

48-летняя женщина получила ранения, она доставлена в больницу,

– сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, оккупанты в очередной раз атаковали Харьков баллистикой. В частности, "Искандер-М".

Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову / Фото прокуратуры

Продолжается досудебное расследование. В прокуратуре отметили, правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Что известно о взрыве в Харькове сегодня

Около 11:00 в Харькове прогремел взрыв. Уже вскоре СМИ сообщили о повторном.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели на юге Харьковщины и баллистической угрозе для севера области.

Впоследствии председатель Харьковской областной государственной администрации заявил, что есть вражеское попадание по району Харькова. Пострадала 48-летняя женщина, ее госпитализировали.

Также Синегубов отметил, что оккупанты попали в землю. Повреждено остекление жилого дома. На место выехали профильные службы.

Напомним, в ГУР оценили вероятность новой атаки России "Орешником". По словам разведчиков, такой риск сохраняется, от России можно ожидать всего.