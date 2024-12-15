Россия ударила по Харькову ракетой, есть пострадавшая
Утром 15 декабря российские захватчики в очередной раз нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеского обстрела пострадала женщина.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
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Атака на Харьков 15 декабря
По данным следствия, около 11:00 российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание в землю на территории спорткомплекса и Киевском районе.
48-летняя женщина получила ранения, она доставлена в больницу,
– сообщили в прокуратуре.
По предварительным данным, оккупанты в очередной раз атаковали Харьков баллистикой. В частности, "Искандер-М".
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову / Фото прокуратуры
Продолжается досудебное расследование. В прокуратуре отметили, правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.
Что известно о взрыве в Харькове сегодня
- Около 11:00 в Харькове прогремел взрыв. Уже вскоре СМИ сообщили о повторном.
- Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели на юге Харьковщины и баллистической угрозе для севера области.
- Впоследствии председатель Харьковской областной государственной администрации заявил, что есть вражеское попадание по району Харькова. Пострадала 48-летняя женщина, ее госпитализировали.
- Также Синегубов отметил, что оккупанты попали в землю. Повреждено остекление жилого дома. На место выехали профильные службы.
Напомним, в ГУР оценили вероятность новой атаки России "Орешником". По словам разведчиков, такой риск сохраняется, от России можно ожидать всего.