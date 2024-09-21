В Харькове раздались взрывы: Россия сбросила КАБ на жилую многоэтажку

Россия атаковала Харьков КАБами поздно вечером 21 сентября. Городской голова призвал горожан быть осторожными.

По предварительной информации, оккупанты попали по жилой многоэтажке. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Что известно об атаке на Харьков 21 сентября

Игорь Терехов в 22:59 сообщил, что Россия атаковала Харьков КАБами и в городе прогремели взрывы. Он призвал местных жителей быть осторожными.

Однако впоследствии стало известно, что оккупанты попали по многоэтажке.

Предварительно прилет в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях – собирается,

– написал Терехов в 23:02.

По предварительным данным областной военной администрации, в Харькове есть два попадания в результате обстрела КАБами.

Председатель ОВА Олег Синегубов написал, что один из них – в Шевченковском районе.

На места обстрелов выехали экстренные службы.

Корреспонденты Суспільне впоследствии уточнили, что российская авиабомба попала в дерево у входа в подъезд жилой 16-этажки.

У подъезда – десятки поврежденных авто, несколько из них взорвались и выгорели дотла,

– говорится в сообщении.

Есть пострадавшие

В 23:27 Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по многоэтажке есть по меньшей мере трое раненых. Однако за несколько минут количество пострадавших быстро возросло до 12.

К сожалению, это не окончательная информация, поэтому их количество еще может возрасти. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. Известно о по меньшей мере 12 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры,

– написал Терехов в 23:30.

Он добавил, что на месте прилета горят несколько автомобилей, а в близлежащих многоэтажках выбиты стекла. 60 жителей пострадавшего дома эвакуировали.

Стоит отметить, что по состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в большей части Украины – россияне запустили несколько групп "Шахедов" с разных направлений.

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Призываем украинцев прислушиваться к воздушным тревогам и при необходимости переходить в укрытие.