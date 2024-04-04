Вечером 4 апреля в Харькове прогремели взрывы. Городской голова призвал не покидать укрытий.

Российские захватчики продолжают терроризировать Харьков. Вечером 4 апреля стало известно о том, что в Харькове прогремели взрывы. Обратим внимание, что слышали их до объявления воздушной тревоги.

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Россияне атаковали Харьков

О взрывах в Харькове сначала сообщили корреспонденты Суспильне в Харькове. Они написали об этом в 21:43. На тот момент воздушную тревогу в городе и области еще не объявляли.

В ту же минуту городской голова Харькова Игорь Терехов написал: "В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны и по возможности в безопасных местах".

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 21:43 также написал, что оккупанты наносят удары. Он тоже обратился к жителям с призывом находиться в укрытиях.

Воздушную тревогу на Харьковщине объявили уже в 21:45. А в 21:46 Воздушные силы ВСУ отметили, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявили воздушную тревогу. Обратим внимание, что на тот момент об угрозе предупреждали также в Днепропетровской и Донецкой областях.