Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. На этот раз под ударом снова атаковал Харьков.

Днем 26 июня в Харькове прогремели взрывы. Местных призывают находиться в безопасных местах.

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В Харькове было громко

Россия в очередной раз нанесла удар по Харькову. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о том, что в городе громко. По его словам, враг снова атакует.

Синегубов предупредил об опасности для города и Харьковского района.

Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области. Пока никаких деталей относительно этих взрывов неизвестно. Так же нет никакой информации о последствиях.

Россия постоянно атакует Харьков и область. В частности, 17 июня там также прозвучала серия взрывов. Вероятно, говорилось о взрывах за пределами города. О последствиях не сообщали. Так же не было информации о том, чем Россия тогда атаковала город.