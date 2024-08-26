В Харькове прогремела серия взрывов
Россия выпустила по Украине десятки ударных БпЛА и крылатых ракет ночью и утром 26 августа. Под удар попал Харьков.
В городе уже прозвучала серия взрывов. Заметим, что в небе над Украиной до сих пор находятся десятки "Шахедов" и ракет.
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Что известно о взрывах в Харькове
Информацию о взрывах подтвердил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В Харькове раздаются звуки взрывов. Будьте осторожны,
– говорится в сообщении.
В то же время председатель ОГА Харькова Олег Синегубов заявил, что оккупанты продолжают наносить удары по Харькову и призвал находиться в укрытиях.
Также корреспонденты Общественного сначала насчитали три взрыва, а через несколько минут в городе прозвучала новая серия.
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К слову, на Полтавщине россияне попали в промышленный объект. По предварительной информации, ранены 5 человек.